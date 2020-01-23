RT провёл стрим «Окей бу-бу-бу-бумер»

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Окей бу-бу-бу-бумер».

Ведущими стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов, продюсер RT Митя Леонтьев, а также освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.

Гостем программы стал политолог Богдан Безпалько, вошедший в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.