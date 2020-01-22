«Прекрасная Россия»: RT проводит стрим «Окей бу-бу-бу-бумер»

Бунт поколения Z: почему молодёжь уходит в оппозицию? Разговор по-взрослому. Конституционная анархия (в головах). Должно ли рожать «быдло» за материнский капитал? Отличница Любовь Соболь и всё же что-то про одного замминистра. Десятый выпуск стрима RT: ведущие — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.