Путин высказался против фигуры наставника над президентом

Президент России Владимир Путин высказался против введения в стране фигуры наставника над главой государства.

Об этом он заявил на встрече со студентами в центре «Сириус» в Сочи.

На мероприятии студентка задала Путину вопрос об опыте Сингапура, где лидер государства Ли Куан Ю ушёл в отставку с поста президента, но остался наставником.

«То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо», — сказал Путин.

По его словам, подобный опыт Сингапура не подходит для России.

«У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать не что другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия», — отметил он.

Также Путин заявлял, что России нужна крепкая президентская власть.

Ранее сообщалось, что пакет поправок к Конституции, внесённый российским лидером Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумой, исключает оговорку о двух сроках подряд для президента России, следует из проекта закона.