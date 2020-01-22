Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.

«Для России с её огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны... нужна всё-таки крепкая президентская власть», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что он думает по поводу того, чтобы Россия перешла к парламентской республике.

Ранее сообщалось, что пакет поправок к Конституции, внесённый российским лидером Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумой, исключает оговорку о двух сроках подряд для президента России, следует из проекта закона.