В Госдуме оценили российские системы ПРО

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин оценил российские системы противоракетной обороны.

«Наша страна в целом (а не только Москва) защищена системой ПРО. Система постоянно совершенствуется. Учитываются и дальность обнаружения, и поражение в рамках противоракетного удара», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил Швыткин, отечественная система ПРО актуальна с учётом внешних вызовов и способна отразить ядерную атаку.

Ранее в Минобороны рассказали о новых ракетах ПРО для защиты Москвы.

Как передавал «ПолитЭксперт», военный эксперт Алексей Леонков оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М.