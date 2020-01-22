В Госдуме оценили российские системы ПРО
- РИА Новости
«Наша страна в целом (а не только Москва) защищена системой ПРО. Система постоянно совершенствуется. Учитываются и дальность обнаружения, и поражение в рамках противоракетного удара», — заявил он в беседе с ФАН.
Как отметил Швыткин, отечественная система ПРО актуальна с учётом внешних вызовов и способна отразить ядерную атаку.
Ранее в Минобороны рассказали о новых ракетах ПРО для защиты Москвы.
Как передавал «ПолитЭксперт», военный эксперт Алексей Леонков оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М.