В Госдуме оценили российские системы ПРО

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин оценил российские системы противоракетной обороны.
В Госдуме оценили российские системы ПРО
  • РИА Новости

«Наша страна в целом (а не только Москва) защищена системой ПРО. Система постоянно совершенствуется. Учитываются и дальность обнаружения, и поражение в рамках противоракетного удара», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил Швыткин, отечественная система ПРО актуальна с учётом внешних вызовов и способна отразить ядерную атаку.

Ранее в Минобороны рассказали о новых ракетах ПРО для защиты Москвы.

Как передавал «ПолитЭксперт», военный эксперт Алексей Леонков оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М.

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