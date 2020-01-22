Факультет журналистики МГУ поздравил Любимову с назначением министром культуры

Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, профессор, член-корреспондент РАО, прокомментировала назначение Ольги Любимовой министром культуры России.

«Мы, преподаватели и студенты факультета журналистики МГУ, искренне рады назначению Ольги Любимовой министром культуры. Замечательно, что сейчас на уровне правительства появляются люди, которые обладают широким знанием актуальных культурных процессов в журналистике, театре, кинематографе», — говорится в заявлении декана.

Как отметила Вартанова, в настоящее время, когда медиа становятся неотъемлемой частью общенационального культурного пространства, сами медиа становятся культурой, очень важно, что новый министр обладает теоретическим знанием журналистики и практическим опытом работы на телевидении.

«Не секрет, что на факультете журналистики МГУ училось много девушек, которые стали успешными профессионалами не только в журналистике, но и в политике. Новый министр культуры — прекрасный тому пример. И мы гордимся тем, что женщины, имеющие журналистское образование, становятся сегодня влиятельными в политической и культурной жизни страны. Мы поздравляем Ольгу Борисовну с назначением и желаем ей на новом поприще сил, профессиональных успехов и, конечно же, творческого вдохновения!» — указала она.

Любимова училась на факультете журналистики МГУ, а также на факультете театроведения ГИТИС.

Ранее был объявлен новый состав правительства. Президент России Владимир Путин назначил на должность главы Министерства культуры Ольгу Любимову.

Подробнее — в материале RT.