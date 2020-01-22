Курс на кино: новым министром культуры России стала Ольга Любимова

Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства. Она стала восьмым по счёту министром культуры в истории Российской Федерации. Ольга Любимова окончила факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа, работала корреспондентом и ведущей.

Во вторник, 21 января стало известно, что Владимир Мединский не останется на посту министра культуры в правительстве Михаила Мишустина. Вместо него эту должность займёт глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Ольга Борисовна Любимова родилась в семье Бориса Щепкина — исполняющего обязанности ректора театрального училища имени Щепкина, профессора и кандидата искусствоведения. Она училась в православной историко-филологической гимназии, затем закончила полную среднюю школу, а после — факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа.

Продолжительное время она работала на телевидении, где была задействована в проектах религиозной тематики (в их числе — «Ортодокс», «Православный календарь» и «Русский взгляд»). Кроме того, Любимова трудилась над созданием десятков документальных фильмов для телеканалов «Культура» и «Россия 1».

В 2015 году её пригласили в департамент кинематографии Министерства культуры в качестве советника, а годом позднее она заняла должность заместителя директора дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. В январе 2018 года Ольга Любимова возглавила департамент кинематографии Минкульта. По словам Любимовой, на новом посту ей в первую очередь пришлось разбираться с поддержкой производства и привыкать к специфике работы с документами.

«Здесь оказалось ещё сложней, потому что помимо лексики пришлось разбираться еще и в семантике. Это как церковнославянский или сербский языки, когда все слова знаешь, а смысл в голове складывается медленно», — рассказала она в интервью ВГТРК.

В год, когда Любимова стала руководителем департамента, кассовые сборы российских фильмов возросли до 13,8 млрд рублей. Такие показатели, в частности, обеспечила спортивная драма «Движение вверх», вышедшая в декабре 2017 года и по сей день являющаяся самой кассовой российской лентой в истории отечественного проката. В международном прокате в 2018 году российские фильмы собрали более $40 млн.

В 2019 году суммарные кассовые сборы российских фильмов составили 12,3 млрд рублей. В настоящее время в топ-3 коммерчески успешных релизов входят картины «Холоп» и «Т-34».

Борис Любимов рассказал RT, что ещё не успел поздравить дочь с назначением.

«О назначении она не говорила. Мы с ней виделись в воскресенье. И единственная фраза, по которой можно было догадаться — «скорее бы эта неделя прошла». Но никаких слов, что она назначена на пост министра, она не сказала», — отметил глава Щепкинского.

Любимов пожелал дочери сил, терпения и «держать удар, которых будет немало впереди».

«Но у неё уже какой-то жизненный опыт в этом смысле есть. Я думаю, тут кое-какие гены сказываются, потому что её прапрапрадедом был при царе, при Александре II, рязанский губернатор, а при Александре III — вологодский губернатор. Я думаю, что вот эти гены как-то должны сказаться», — сказал он.

Ольга Любимова

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

Министерское наследие

Ольга Любимова стала восьмым по счёту министром культуры с момента учреждения Российской Федерации.

Евгений Сидоров занимал пост министра культуры страны (с марта по сентябрь 1992 года — главы министерства культуры и туризма) в течение пяти лет, с 1992-го по 1997-й.

Прежде, чем возглавить ведомство, он был ректором Литературного института имени Горького, а после сложения полномочий министра работал Постоянным представителем России при ЮНЕСКО. Сидоров также известен как эссеист и литературный критик, исследовавший творчество Осипа Мандельштама, Михаила Булгакова, Иосифа Бродского, Чингиза Айтматова, Беллы Ахмадуллиной, Бориса Пастернака и многих других.

Приоритетом в деятельности минкульта он называл стремление сохранить провинциальные архитектурные памятники, музеи и театры, оказавшиеся под угрозой в 1990-е.

После Евгения Сидорова должность министра культуры России в течение года — с 1997-го по 1998-й — занимала Наталия Дементьева. В октябре 1998 года, после отставки правительства Сергея Кириенко, она стала первым замминистра культуры.

Основным направлением деятельности минкульта Дементьева видела сохранение культурно-исторического наследия. Большим достижением на посту министра она считает присвоение Петропавловской крепости статуса заповедника.

Владимир Егоров находился на посту министра культуры с 30 сентября 1998 года по 8 февраля 2000 года.

Он окончил Казанский государственный университет. Руководил отделом культуры ЦК КПСС, также являлся помощником Михаила Горбачёва, позднее — директором Российской Государственной библиотеки (ранее — Ленинской). При Егорове началась передача религиозных объектов на баланс Русской Православной Церкви. Также широко обсуждался вопрос реституции культурных ценностей.

Михаил Швыдкой был министром культуры с 8 февраля 2000 года по 9 марта 2004 года. Ранее он работал в журналистике, руководил телеканалом «Культура», являлся председателем ВГТРК.

В должности министра культуры Швыдкой также вёл программу «Культурная революция». Он выступал за реституцию (возвращение) культурных ценностей, вывезенных в ходе Великой отечественной войны в качестве трофеев.

Михаил Швыдкой

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Александр Соколов занимал пост министра культуры и массовых коммуникаций с 9 марта 2004 года по 12 мая 2008 года. До вступления в эту должность он был ректором Московский государственной консерватории им. Чайковского. Образование Соколов также получил в Московской консерватории и имеет степень доктора искусствоведения.

Александр Авдеев находился на посту министра культуры российской федерации с 12 мая 2008 года по 21 мая 2012 года. До этого он получил образование в МГИМО, нёс дипломатическую службу. Был чрезвычайным и полномочным послом в Люксембурге, Болгарии, Франции и Монако.

Александр Авдеев добился увеличения государственной поддержки культуры. Были проведены годы культуры, посвящённые связям России с такими странами, как Франция, Италия и Германия. По инициативе Александра Авдеева были сохранены стипендии для учащихся творческих специальностей.

При Авдееве прекратила своё существование федеральная служба «Росохранкультура», а её функции перешли непосредственно к министерству. Кроме того, к тому периоду относится завершение реконструкции Большого театра в Москве и некоторых других памятников архитектуры. В 2011 году был принят закон, предусматривающий передачу религиозного имущества Русской Православной Церкви.

До последней отставки правительства пост министра культуры занимал Владимир Мединский. Выпускник МГИМО, доктор наук, профессор. С 1998 по 2012 год трудился в органах власти, в том числе Государственной думе, работал в комиссии при президенте по противодействию фальсификации истории.

При Мединском было восстановлено более 500 памятников архитектуры. Одной из приоритетных задач ведомства также являлось повышение доступности культурных ценностей: в регионах открывались виртуальные культурные центры. Кроме того, ведомство разработало новую программу по работе с отечественным производителем.