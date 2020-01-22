Путин посетил новую межрайонную поликлинику в Липецкой области

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Российский лидер Владимир Путин посетил детскую межрайонную поликлинику в Липецкой области в городе Усмани, которая была построена в августе 2019 года.
Путин посетил новую межрайонную поликлинику в Липецкой области
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Путин также оценил ход строительства корпусов новой школы, которую намерены ввести в эксплуатацию к сентябрю 2020 года.

При посещении этих объектов российского лидера сопровождали полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Липецкой области Игорь Артамонов, а также глава районной администрации Владимир Мазо.

По окончании осмотра поликлиники Путин отметил, что её построили быстро, и поинтересовался у главврача хорошее ли качество постройки.

«Нам нравится. Ничего не отвалилось», — ответила руководитель учреждения с улыбкой.

Ранее телеканал «360» передавал, что, по словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, в Подмосковье было построено 45 поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов в 2019 году.

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