Путин посетил новую межрайонную поликлинику в Липецкой области
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, Путин также оценил ход строительства корпусов новой школы, которую намерены ввести в эксплуатацию к сентябрю 2020 года.
При посещении этих объектов российского лидера сопровождали полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Липецкой области Игорь Артамонов, а также глава районной администрации Владимир Мазо.
По окончании осмотра поликлиники Путин отметил, что её построили быстро, и поинтересовался у главврача хорошее ли качество постройки.
«Нам нравится. Ничего не отвалилось», — ответила руководитель учреждения с улыбкой.
Ранее телеканал «360» передавал, что, по словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, в Подмосковье было построено 45 поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов в 2019 году.