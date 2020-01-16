В Подмосковье подвели итоги 2019 года в сфере строительства

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала об итогах 2019 года в сфере строительства в регионе.

Как сообщает телеканал «360», всего в Подмосковье было построено 1262 здания.

В том числе 524 жилых дома, 68 образовательных учреждений, 45 поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, 22 физкультурно-оздоровительных комплекса.

«По количеству зданий, введённых в эксплуатацию в ушедшем году, лидирует Ленинский городской округ, там введено 106 объектов. На втором месте Балашиха, где введено 86 объектов. Далее Красногорск, там 82», — отметила Инна Федотова.

Она добавила, что масштабное строительство также велось в Домодедове, Солнечногорске, Подольске, Одинцове.

По данным Министерства жилищной политики региона, общая площадь всех объектов составляет 9,1 млн квадратных метров.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты прогнозируют повышение стоимости жилья в 2020 году.