В Росздравнадзоре оценили назначение Мурашко главой Минздрава

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Анна Лушникова
Председатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Ян Власов в разговоре с RT прокомментировал назначение главой Минздрава Михаила Мурашко, который до этого был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
В Росздравнадзоре оценили назначение Мурашко главой Минздрава
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Мы с Михаилом Альбертовичем работали ещё в Росздравнадзоре. Могу сказать, что с ним у нас достаточно чётко проявился пропациентский вектор. Мурашко всегда был включён в работу и готов к взаимодействию, достаточно профессионально и активно реагировал на наши предложения. Из того выбора, который теоретически мог бы быть на должность министра здравоохранения, Михаил Альбертович является наиболее понятной и ожидаемой кандидатурой», — сказал он.

По словам Власова, Михаил Мурашко принимал огромное участие в становлении отечественной фарминдустрии.

«Стоит отметить, что количество жалоб в федеральные органы контроля качества оказания медицинской помощи уменьшилось втрое за последние несколько лет. И это произошло не из-за того, что люди устали жаловаться, а потому, что в регионах стали работать службы по надзору. Именно благодаря работе Михаила Альбертовича во многих регионах это было достигнуто», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин назначил новых членов кабинета министров под руководством премьера Михаила Мишустина.

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