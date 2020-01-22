Эксперт оценила идею привлечь коллекторов к сбору долгов по ЖКХ

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Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина прокомментировала инициативу передать коллекторам инструменты по взысканию коммунальных задолженностей.
Эксперт оценила идею привлечь коллекторов к сбору долгов по ЖКХ
  • РИА Новости

«Это прямая необходимость, потому что у управляющих организаций инструменты взыскания долгов по ЖКХ упразднены. Это абсолютно ненормальная ситуация. Должники ликуют уже не первый месяц. И, как правило, не самые бедные люди в должниках ходят. Это средний класс», — отметила Москвина в беседе с телеканалом «360».

Она добавила, что управляющие компании сейчас абсолютно беспомощны, так как с коллекторами им сотрудничать нельзя, а подать в суд на должника самостоятельно они не могут.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что коллекторские агентства могут допустить к работе с долгами ЖКХ.

Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с сайтом «Москва 24» также прокомментировал эту инициативу.

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