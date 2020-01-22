СК назвал общую сумму взятки по делу главы отделения ПФР в Красноярске

Арестованный в Красноярске глава отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денис Майбород подозревается в получении взятки в размере 13 млн рублей.

Об этом информирует пресс-служба СК России.

«По версии следствия, в период с 19 декабря 2017 года по 6 февраля 2018 года управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю по предварительному сговору со своим заместителем получил через посредника взятку в сумме 13 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за эти средства должностные лица должны были обеспечить победу коммерческой фирмы в открытом аукционе и заключить с ней госконтракт на сумму более 130 млн рублей на приобретение нежилого помещения для размещения управления пенсионного фонда Ленинского района города.

На данный момент сделка признана судом недействительной.

Отмечается, что подозреваемый допрошен, но свою вину не признаёт.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются, расследование дела по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение должностным лицом взятки, совершённое в особо крупном размере») продолжается.

Ранее суд в Красноярске до 19 февраля арестовал Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

20 августа 2019 года от занимаемой должности был освобождён замглавы ПФР Алексей Иванов, обвиняемый в получении взятки в размере 4,4 млн рублей.