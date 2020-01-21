Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда

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Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда Железнодорожного района Красноярска.
Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Отмечается, что арест Майбороды продлится до 19 февраля 2020 года включительно.

Уточняется, что ходатайство об аресте было подано старшим следователем первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия А. А. Зуевым.

20 августа от занимаемой должности был освобождён замглавы ПФР Алексей Иванов, обвиняемый в получении взятки в размере 4,4 млн рублей.

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