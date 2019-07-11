Задержанный по делу о взятке зампред правления ПФР признал вину

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов, задержанный по обвинению в даче взятки, признал вину. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

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«Иванов подал в отставку и признал вину», — цитирует Мельникова ТАСС. По словам представителя ОНК, в настоящее время Иванов находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы. Ранее глава ПФР Антон Дроздов подтвердил задержание Иванова. В фонде сообщили, что оказывают содействие следственным органам. Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, в Кремле не знают о причинах следственных действий.