Задержанный по делу о взятке зампред правления ПФР признал вину
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«Иванов подал в отставку и признал вину», — цитирует Мельникова ТАСС.
По словам представителя ОНК, в настоящее время Иванов находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы.
Ранее глава ПФР Антон Дроздов подтвердил задержание Иванова.
В фонде сообщили, что оказывают содействие следственным органам.
Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, в Кремле не знают о причинах следственных действий.