Задержанный по делу о взятке зампред правления ПФР признал вину

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Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов, задержанный по обвинению в даче взятки, признал вину. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Задержанный по делу о взятке зампред правления ПФР признал вину
  • © Пенсионный фонд РФ

«Иванов подал в отставку и признал вину», — цитирует Мельникова ТАСС.

По словам представителя ОНК, в настоящее время Иванов находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы.

Ранее глава ПФР Антон Дроздов подтвердил задержание Иванова.

В фонде сообщили, что оказывают содействие следственным органам.

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, в Кремле не знают о причинах следственных действий.

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