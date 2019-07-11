В ПФР прокомментировали сообщения о задержании замглавы фонда

В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения СМИ о задержании зампредправления фонда Алексея Иванова. Там отметили, что оказывают содействие следственным органам.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — приводит РИА Новости сообщение ПФР.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не знают, что стало причиной следственных действий.

«Это не прерогатива администрации президента. Здесь нужно обращаться в следственные органы», — приводит агентство его слова.

Ранее СМИ сообщили, что Иванов задержан.