В ПФР прокомментировали сообщения о задержании замглавы фонда
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- РИА Новости
«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — приводит РИА Новости сообщение ПФР.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не знают, что стало причиной следственных действий.
«Это не прерогатива администрации президента. Здесь нужно обращаться в следственные органы», — приводит агентство его слова.
Ранее СМИ сообщили, что Иванов задержан.