В ПФР прокомментировали сообщения о задержании замглавы фонда

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В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения СМИ о задержании зампредправления фонда Алексея Иванова. Там отметили, что оказывают содействие следственным органам.
В ПФР прокомментировали сообщения о задержании замглавы фонда
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — приводит РИА Новости сообщение ПФР.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не знают, что стало причиной следственных действий.

«Это не прерогатива администрации президента. Здесь нужно обращаться в следственные органы», — приводит агентство его слова.

Ранее СМИ сообщили, что Иванов задержан.

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