В Госдуме объяснили сохранение главами силового блока постов в кабмине

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков прокомментировал в беседе с RT отсутствие изменений в руководстве силовых ведомств после утверждения нового состава правительства России.

По его словам, такое решение связано с тем, что работа силовых ведомств не вызывает нареканий.

«Лично у меня претензий нет. Говорю за себя, потому что часто обращаюсь (в силовые структуры. — RT) по тем заявлениям, которые ко мне поступают от граждан», — пояснил Синельщиков.

Он также выразил мнение, что деятельность данных структур зависит не только от руководства, но от общества и государства в целом.

«В силовом блоке есть недостатки, но это недостатки, характерные для нашего общества. Тем более что работу свою силовики выполняют достаточно хорошо», — подчеркнул депутат.

21 января был объявлен новый состав правительства России, посты в котором сохранили 15 человек, в том числе главы Минобороны, МВД и МЧС — Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев и Евгений Зиничев.