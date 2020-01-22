Эксперт объяснил сохранение главами Минобороны, МВД и МЧС своих постов

Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев прокомментировал в беседе с RT решение о сохранении на постах глав Минобороны, МВД и МЧС.

«Если мы говорим про Владимира Колокольцева и работу МВД, то можно сказать, что последние три года в России уровень преступности находится на самых низких оценках, которые вообще были в истории страны. Можно сравнить даже с советским периодом — уровень преступности всё равно ниже. В этом в том числе заслуга Колокольцева. При нём все показатели улучшаются», — сказал Матвейчев.

По его словам, «внешняя политика и оборона развиваются и остаются на нужном уровне, не нуждаются в больших реформах».

«Что касается Сергея Шойгу и Минобороны, мы все видели Сирию, новые образцы вооружений, видим, как регулярно проводятся учения, на которых лично присутствует президент. Если говорить про Евгения Зиничева и МЧС, на нас обрушились пожары и всё остальное. Несмотря на какие-то упрёки, мы не достигли катастроф австралийского уровня. Претензий к работе этих министров нет, они показывают только успехи», — считает эксперт.

Матвейчев также отметил, что наиболее подверженными изменениям оказались «социальные министерства, частично изменились положения финансового блока».

Ранее стало известно, что Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили посты министра иностранных дел и министра обороны в новом правительстве. Свои посты также сохранили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава МЧС Евгений Зиничев.