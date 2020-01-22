Малышева оценила ситуацию с коронавирусом из Китая

Врач, телеведущая Елена Малышева оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

«Это новая мутантная форма известного коронавируса», — сказала она в беседе с ФАН.

Как отметила Малышева, в настоящее время никакой пандемии нет. Тем не менее вирус, изменивший свои свойства, всегда привлекает повышенный интерес.

«Рекомендации такие: при поездках в Китай соблюдать все правила безопасности и носить маску. Внутри же России пока ничего экстремального не отмечено, поскольку все наши контролирующие организации приняли все меры для того, чтобы на территории России никаких угроз не было», — заявила эксперт.

По её словам, общие принципы профилактики не изменились — мыть руки и соблюдать правила личной гигиены.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.