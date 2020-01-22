В Ижевске рассказали о старте бесплатных курсов удмуртского языка

Сотрудники библиотеки имени Н.К. Крупской объявили набор в группу по изучению удмуртского языка (14+) в Ижевске.

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, бесплатные уроки начнутся в феврале и будут проходить два раза в неделю.

Филологи научат понимать удмуртскую речь, излагать свои мысли, поддерживать и вести беседу, выразительно читать вслух и находить в тексте необходимую информацию.

Курсы проходят третий год. За это время удмуртский язык выучили более 50 детей и 75 взрослых.

Ранее сообщалось о проведении уроков национального языка в рамках акции «Удмуртский для всех!».