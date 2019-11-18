В Удмуртии пройдут уроки национального языка для жителей региона

В Удмуртии в рамках празднования Дня удмуртского языка с 26 по 29 ноября пройдёт акция «Удмуртский для всех!», сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной политики региона.

Как отметили в пресс-службе, все участники акции смогут изучить удмуртский алфавит, произношение, важные фразы и многое другое. Занятия проведут преподаватели по методичкам Дома дружбы народов.

«Кто-то, возможно, будет проводить игры, кто-то покажет видеоматериалы. Но форма занятия должна предполагать знакомство с удмуртским языком. То есть нужно дать аудитории именно начальные знания», — уточнила методист Дома дружбы народов, автор пособия для проведения урока Августина Михайлова.

Ранее сообщалось, что акция «Большой этнографический диктант» пройдёт в Удмуртии.