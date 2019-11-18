В Удмуртии пройдут уроки национального языка для жителей региона
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Как отметили в пресс-службе, все участники акции смогут изучить удмуртский алфавит, произношение, важные фразы и многое другое. Занятия проведут преподаватели по методичкам Дома дружбы народов.
«Кто-то, возможно, будет проводить игры, кто-то покажет видеоматериалы. Но форма занятия должна предполагать знакомство с удмуртским языком. То есть нужно дать аудитории именно начальные знания», — уточнила методист Дома дружбы народов, автор пособия для проведения урока Августина Михайлова.
Ранее сообщалось, что акция «Большой этнографический диктант» пройдёт в Удмуртии.