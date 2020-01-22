Тела жертв крупного пожара доставлены в Томск для ДНК-экспертизы

Тела десяти граждан Узбекистана, которые погибли при пожаре в посёлке Причулымском Томской области, доставлены в Томск для проведения ДНК-экспертизы.

По словам главы узбекской диаспоры в Томске Саматулы Рузиева, в четверг, 23 января, в Томск должен прибыть борт МЧС республики с ДНК родственников предполагаемых жертв пожара.

«Отправка тел на родину состоится, как только российской стороной будут проведены все экспертизы. Предварительно личности погибших установлены, точные данные мы узнаем после проведения ДНК-теста», — сообщили ТАСС в Генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что вероятной причиной пожара в посёлке Причулымском, в результате которого погибли 11 человек, было возгорание от электроприборов.

Представитель следственного управления СК России по региону сообщил РИА Новости, что личность россиянки, которая стала одной из жертв пожара, установлена.

«Это 31-летняя местная жительница. Родственники подтверждают, что она была официально трудоустроена и работала на этом предприятии, жила в этом помещении», — заявили в ведомстве.

Представитель СК уточнил что у родственников женщины уже изъяты биологические образцы для проведения генотипической экспертизы.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о пожаре.