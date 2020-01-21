В Общественной палате прокомментировали новые назначения в кабмине

Член Общественной палаты Российской Федерации, ветеран группы антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал RT изменения в российском правительстве.

«Больше всех проблем, которые возникают в нашей стране, они всё-таки касаются социального блока: это пенсия, это зарплаты, это медицинское обеспечение и так далее. Это прерогатива нового премьер-министра. И он постарался сделать определённые замены. А вот силовой блок является прерогативой президента», — сказал он.

Как отметил Гончаров, «по всей видимости, президент посчитал, что те руководители, которые находятся сейчас на (силовых. — RT) постах, отвечают всем требованиям».

«И эти люди уже проявили себя и доказали, что они способны решать задачи различной сложности», — подытожил он.

15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.

21 января был объявлен новый состав правительства России.