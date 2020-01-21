«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

Эксперт оценил перестановки в новом российском правительстве

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Александра Самсоненко
Директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников в беседе с RT прокомментировал перестановки в российском правительстве.
Эксперт оценил перестановки в новом российском правительстве
  • РИА Новости

«Никаких претензий к внешней политике и деятельности Министерства обороны не было. Предыдущее правительство могло похвастаться успешной программой перевооружения, повышением обороноспособности страны, целым рядом успешных внешнеполитических мероприятий… Это касается, прежде всего, Сергея Шойгу и Сергея Лаврова… Что касается социально-экономического блока, то здесь изменения примерно на 50%, что и соответствует тем оценкам, которые давал президент деятельности правительства Дмитрия Медведева — в общем работали неплохо, но есть ряд вопросов, с которыми не справились», — сказал Солонников.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили посты министра иностранных дел и министра обороны в новом правительстве. Свои посты также сохранили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава МЧС Евгений Зиничев.

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