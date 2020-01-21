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Ростуризм рекомендовал туристам учитывать данные о вирусе в Китае

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Ростуризм призвал российских туристов принимать во внимание данные о распространении нового коронавируса в КНР при планировании поездок в эту страну.
Ростуризм рекомендовал туристам учитывать данные о вирусе в Китае
  • Reuters

Туристам советуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью в лечебные организации в случае возникновения первых признаков заболевания.

«Также Ростуризм просит учитывать данную информацию при планировании поездок по указанному направлению», — заявили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что разработал средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV.

И. о. вице-премьера России Татьяна Голикова сообщила, что российские власти усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с Китаем в связи с распространением в КНР нового коронавируса. 

По последним данным, в Китае зарегистрирован в общей сложности 291 случай заражения 2019-nCoV. Шесть человек скончались. 

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