Встреча Путина с новым составом правительства

В Петербурге завели дело по факту гибели девушки от оборванного провода уличного фонаря

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге завели уголовное дело по факту гибели девушки от оборванного провода уличного фонаря.
В Петербурге завели дело по факту гибели девушки от оборванного провода уличного фонаря
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл утром в понедельник, 20 января.

«Во дворе одного из домов по проспекту Обуховской Обороны обнаружено тело местной жительницы 1995 года рождения, которая выгуливала собаку. Рядом с погибшей находился оборванный идущий от столба электроосвещения провод», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительной информации, причиной смерти стало поражение электрическим током.

Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели уголовное дело по факту гибели подростка в трансформаторной будке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить