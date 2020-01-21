В Петербурге завели дело по факту гибели девушки от оборванного провода уличного фонаря

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело по факту гибели девушки от оборванного провода уличного фонаря.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл утром в понедельник, 20 января.

«Во дворе одного из домов по проспекту Обуховской Обороны обнаружено тело местной жительницы 1995 года рождения, которая выгуливала собаку. Рядом с погибшей находился оборванный идущий от столба электроосвещения провод», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительной информации, причиной смерти стало поражение электрическим током.

Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели уголовное дело по факту гибели подростка в трансформаторной будке.