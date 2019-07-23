В Тюменской области завели дело по факту гибели подростка в трансформаторной будке

В Тюменской области завели уголовное дело по факту гибели подростка в трансформаторной будке, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СУ СК России.

Статья — причинение смерти по неосторожности.

Инцидент произошёл в Ишиме. Погиб 13-летний мальчик.

В областном департаменте здравоохранения, со своей стороны, подтвердили информацию о том, что в будке пострадал ещё один подросток. Он госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Расследование продолжается.

Ранее Nation News сообщало, что в Красноярском крае организовали проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.