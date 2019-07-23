В Тюменской области завели дело по факту гибели подростка в трансформаторной будке
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- РИА Новости
Статья — причинение смерти по неосторожности.
Инцидент произошёл в Ишиме. Погиб 13-летний мальчик.
В областном департаменте здравоохранения, со своей стороны, подтвердили информацию о том, что в будке пострадал ещё один подросток. Он госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Расследование продолжается.
Ранее Nation News сообщало, что в Красноярском крае организовали проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.