В Тюменской области завели дело по факту гибели подростка в трансформаторной будке

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В Тюменской области завели уголовное дело по факту гибели подростка в трансформаторной будке, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СУ СК России.
В Тюменской области завели дело по факту гибели подростка в трансформаторной будке
  • ©Павел Лисицын
  • РИА Новости

Статья — причинение смерти по неосторожности.

Инцидент произошёл в Ишиме. Погиб 13-летний мальчик.

В областном департаменте здравоохранения, со своей стороны, подтвердили информацию о том, что в будке пострадал ещё один подросток. Он госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Расследование продолжается.

Ранее Nation News сообщало, что в Красноярском крае организовали проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.

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