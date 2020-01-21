В Кремле анонсировали массированное обсуждение поправок к Конституции

Работа над принятием поправок к Конституции будет сопровождаться массированным обсуждением, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это всё будет сопровождаться массированным обсуждением сути предлагаемых поправок», — сказал он.

По его словам, дискуссии и информационная кампания ещё предстоят.

В понедельник, 20 января, российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к основному закону страны.

В частности, документ исключает оговорку о двух президентских сроках подряд и предусматривает утверждение премьер-министра Государственной думой.