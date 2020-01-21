В Кремле анонсировали массированное обсуждение поправок к Конституции

Короткая ссылка
Работа над принятием поправок к Конституции будет сопровождаться массированным обсуждением, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле анонсировали массированное обсуждение поправок к Конституции
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Безусловно, это всё будет сопровождаться массированным обсуждением сути предлагаемых поправок», — сказал он.

По его словам, дискуссии и информационная кампания ещё предстоят.

В понедельник, 20 января, российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к основному закону страны. 

В частности, документ исключает оговорку о двух президентских сроках подряд и предусматривает утверждение премьер-министра Государственной думой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить