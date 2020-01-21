В СК рассказали о расследовании дела по факту гибели матери с сыном в Можге

Руководитель СУ СК России по Удмуртии Руслан Тугушев рассказал о ходе расследования по факту гибели 51-летней женщины и её 13-летнего сына-инвалида в Можге.

По его словам, у женщины не было заболеваний и жалоб на здоровье. Она одна воспитывала ребёнка, который родился с серьёзными физическими недугами. Мальчик обучался удалённо. Педагоги коррекционной школы практически ежедневно приходили к ним на дом.

Как сообщает портал izhlife.ru, в настоящее время правоохранительные органы ожидают результатов судмедэкспертизы.

«Есть моменты, которые органы прокуратуры установили по нарушениям законодательства сотрудниками школы и ОВД. Наша задача — установить, насколько те или иные нарушения были связаны с причинами смерти и можно ли было в этих условиях эти смерти предотвратить. Расследование продолжается и идёт интенсивно. Не исключаю, что нам придётся ещё одну экспертизу комиссионную назначать», — подчеркнул Тугушев.

По данным ведомства, смерть мальчика произошла 4 или 5 декабря 2019 года.

9 декабря 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после обнаружения в одной из квартир города Можги тел 51-летней женщины и её 13-летнего сына, который страдал тяжёлой формой ДЦП.