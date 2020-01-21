«Росконтроль» проверил качество бородинского хлеба

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провёл исследование бородинского хлеба и назвал лучшие марки.
«Росконтроль» проверил качество бородинского хлеба
  • © Global Look Press

Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства, специалисты проверили марки «Хлебный дом», «Коломенское», «22-й хлебозавод», «Маркет Перекрёсток», «Черёмушки» и Billa.

Как уточнили в «Росконтроле», тест на безопасность прошли все проверенные образцы.

В продукции «Маркет Перекрёсток» нашли пестициды, которые в небольшом количестве не представляют угрозы здоровью.

Эксперты также выявили несовпадение пищевой ценности с указанной на этикетке. Выяснилось, что в продукции «22-го хлебозавода» меньше белка.

По результатам экспертизы все образцы могут быть рекомендованы к покупке.

Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» проверил качество вафельных тортов.

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