В России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

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Роспотребнадзор на третьей неделе 2020 года фиксирует низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.

«На третьей неделе 2020 года в целом на территории России по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

Отмечается, что незначительное превышение отмечено в Астраханской области и Алтайском крае, а также в Оренбурге, Ставрополе и Уфе.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.

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