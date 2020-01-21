В России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
«На третьей неделе 2020 года в целом на территории России по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
Отмечается, что незначительное превышение отмечено в Астраханской области и Алтайском крае, а также в Оренбурге, Ставрополе и Уфе.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.