В СК назвали причину пожара в психдиспансере Удмуртии

Руководитель следственного управления СК по Удмуртии Рустам Тугушев рассказал о причине пожара в здании психоневрологического диспансера в городе Глазове 31 декабря, в результате чего погиб один человек.

Как сообщает ТАСС, Тугушев указал, что возгорание произошло из-за курения пациента в постели.

«С собой у него имелись сигареты, он периодически курил. Сотрудники центра пытались пресекать эти действия, подобных пациентов выводили в специально оборудованные места для курения, но поскольку пациентов много, а лаборантов не так много, иногда случалось так, что не всегда удавалось сразу пресечь курение», — сказал он.

По его словам, пациент иногда оставлял потушенную сигарету под матрасом, однако в день пожара он её не дотушил.

«Пошло тление, матрас стал дымиться, и произошло возгорание. Эта версия подтвердилась в результате проведения проверки, и виновником стал сам погибший», — заключил он.

31 декабря 2019 года в Удмуртии произошёл пожар в психоневрологическом диспансере, в результате чего шесть человек пострадали, один из которых позднее умер.