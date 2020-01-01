При пожаре в психдиспансере в Удмуртии погиб один человек

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В результате пожара в психоневрологическом диспансере в городе Глазове в Удмуртии погиб один человек, передаёт пресс-служба главы и правительства республики.
При пожаре в психдиспансере в Удмуртии погиб один человек
  • РИА Новости

«Один из них (шести пострадавших при пожаре. — RT) сегодня утром скончался от ожогов», — приводит Интерфакс сообщение.

По информации пресс-службы, власти республики намерены создать межведомственную рабочую группу во главе с вице-премьером Анатолием Строковым для обеспечения проверки противопожарной защищённости социальных учреждений и проведения профилактической работы с персоналом диспансеров, больниц и других объектов.

Уточняется, что из-за возгорания были эвакуированы 462 пациента психдиспансера.

Ранее сообщалось, что при пожаре во вторник, 31 декабря, в психоневрологическом диспансере в Удмуртии пострадали шесть человек, которые находились там на социальном обслуживании.

Предварительно, возгорание произошло в результате курения одного из пациентов в постели.

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