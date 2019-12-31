Шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии
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- РИА Новости
«По данным проверки, сегодня между 17 и 18 часами в интернате произошёл пожар, в результате которого пострадали шесть человек, находящихся там на социальном обслуживании. Все они в настоящее время госпитализированы», — говорится в сообщении.
По предварительной версии, возгорание возникло в результате курения одного из пациентов в постели.
Ранее сообщалось, что четыре здания загорелись в посёлке Симеиз на побережье Крыма.