Шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии

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Шесть человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом диспансере в городе Глазове в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«По данным проверки, сегодня между 17 и 18 часами в интернате произошёл пожар, в результате которого пострадали шесть человек, находящихся там на социальном обслуживании. Все они в настоящее время госпитализированы», — говорится в сообщении.

По предварительной версии, возгорание возникло в результате курения одного из пациентов в постели.

Ранее сообщалось, что четыре здания загорелись в посёлке Симеиз на побережье Крыма.

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