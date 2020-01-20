Российский университет транспорта объявил конкурс названий для детского технопарка

Российский университет транспорта предложил придумать название для детского технопарка, открытие которого запланировано на 2020 год.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Победителям и призёрам конкурса будут также вручены памятные призы. Предложить свой вариант можно, заполнив соответствующую форму», — заявили в РУТ.

Как отметил ректор Александр Климов, вуз постарается, чтобы молодые исследователи занимались перспективными проектами для транспортного комплекса Москвы.

Он также сказал, что одновременно посещать технопарк смогут около 100 человек.

Будет предусмотрено несколько лабораторий — IT, промышленного дизайна, прототипирования, умных технологий на транспорте, VR/AR.

Ранее Newinform сообщал, что Санкт-Петербург получит федеральные субсидии на проекты в образовательной сфере.