Объявлена деловая программа форума «Здоровое общество» в Сочи
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Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
В частности, запланированы дискуссии, посвящённые борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями.
Участники обсудят также финансирование здравоохранения в регионах, демографические перспективы, современные технологии и инновации.
Ранее портал kp.ru сообщал, что опубликована программа Российского инвестиционного форума.