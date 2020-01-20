Объявлена деловая программа форума «Здоровое общество» в Сочи

Стала известна деловая программа форума «Здоровое общество», который состоится в Сочи 12 февраля — в первый день Российского инвестиционного форума.

Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

В частности, запланированы дискуссии, посвящённые борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями.

Участники обсудят также финансирование здравоохранения в регионах, демографические перспективы, современные технологии и инновации.

Ранее портал kp.ru сообщал, что опубликована программа Российского инвестиционного форума.