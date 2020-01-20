Объявлена деловая программа форума «Здоровое общество» в Сочи

Короткая ссылка
Стала известна деловая программа форума «Здоровое общество», который состоится в Сочи 12 февраля — в первый день Российского инвестиционного форума.
Объявлена деловая программа форума «Здоровое общество» в Сочи
  • ©roscongress.org

Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

В частности, запланированы дискуссии, посвящённые борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями.

Участники обсудят также финансирование здравоохранения в регионах, демографические перспективы, современные технологии и инновации.

Ранее портал kp.ru сообщал, что опубликована программа Российского инвестиционного форума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить