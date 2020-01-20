Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском мини-отеле

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Следственный комитет опубликовал видеозапись с места ЧП в мини-отеле в Перми, где произошёл прорыв теплопровода.

На кадрах видно, как из дверей валит густой пар.

В ночь на 20 января в мини-гостинице «Карамель» на улице Советской Армии прорвало трубу с горячей водой.

По последним данным, погибли пять человек, в том числе один ребёнок. Ещё шестеро пострадали, из них трое госпитализированы с ожогами.

Уголовное дело передано в центральный аппарат СК. В городе введён режим чрезвычайной ситуации.

Жительница Перми рассказала телеканалу «360», что в здании, где случилось ЧП, несколько раз происходили аварии.

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