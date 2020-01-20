Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском мини-отеле
На кадрах видно, как из дверей валит густой пар.
В ночь на 20 января в мини-гостинице «Карамель» на улице Советской Армии прорвало трубу с горячей водой.
По последним данным, погибли пять человек, в том числе один ребёнок. Ещё шестеро пострадали, из них трое госпитализированы с ожогами.
Уголовное дело передано в центральный аппарат СК. В городе введён режим чрезвычайной ситуации.
Жительница Перми рассказала телеканалу «360», что в здании, где случилось ЧП, несколько раз происходили аварии.