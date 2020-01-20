Кадыров заявил об отсутствии интереса работать за пределами Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.

«У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику, и никогда мне не предлагали другую должность», — цитирует РИА Новости Кадырова.

Об этом он сказал на расширенном заседании правительства в Грозном.

Кадыров подчеркнул, что хочет закончить карьеру в «своей республике» и что он никуда не собирается уходить.

16 января пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что Рамзан Кадыров проходит курс лечения.

Ранее стало известно, что Кадыров назначил с 13 января временно исполняющим обязанности руководителя региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей «временной нетрудоспособности».

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