В Удмуртии трое детей получили травмы в результате ДТП
- РИА Новости
Как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональное управление ГИБДД, лобовое столкновение автомобилей Opel Corsa и Chevrolet Niva произошло 19 января.
Водитель Opel Corsa не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Chevrolet Niva.
Травмы получил водитель Niva и его пассажиры: женщина, шестилетняя девочка и 14-летний мальчик.
В Opel травмы получил мальчик 2007 года рождения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошло серьёзное ДТП с участием маршрутного такси.