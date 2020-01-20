В Удмуртии трое детей получили травмы в результате ДТП

В УГИБДД МВД России по Удмуртии сообщили о ДТП в деревне Старое Михайловское Завьяловского района, в результате которого трое детей получили травмы.

Как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональное управление ГИБДД, лобовое столкновение автомобилей Opel Corsa и Chevrolet Niva произошло 19 января.

Водитель Opel Corsa не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Chevrolet Niva.

Травмы получил водитель Niva и его пассажиры: женщина, шестилетняя девочка и 14-летний мальчик.

В Opel травмы получил мальчик 2007 года рождения.

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