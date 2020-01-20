СК проверит отказ в оформлении льгот пенсионерке в Брянской области

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Следователи проверят законность отказа органов власти Брянской области в предоставлении льгот и выплат 94-летней жительнице.
СК проверит отказ в оформлении льгот пенсионерке в Брянской области
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Организована процессуальная проверка правомерности отказа органов исполнительной власти Брянской области и местного самоуправления в предоставлении льгот и выплат 94-летней жительнице Климовского района региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных должностных лиц органов власти.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны пообещал оказать помощь 94-летней жительнице Санкт-Петербурга, которая живёт без лекарств и льгот.

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