Путин пообещал помочь живущей без льгот и лекарств петербурженке

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны пообещал оказать помощь 94-летней жительнице Санкт-Петербурга, которая живёт без лекарств и льгот.
Путин пообещал помочь живущей без льгот и лекарств петербурженке
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что президент общался с ветеранами после возложения цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище в честь 77-летия прорыва блокады Ленинграда.

«В какой-то момент к Путину подошла Надежда Панченко и рассказала про свою мать — 94-летнюю жительницу Петербурга, которая живёт без льгот и без лекарств. Президент пообещал помочь», — указано в тексте.

Ранее российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где во время Великой Отечественной войны получил ранение его отец.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить