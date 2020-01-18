Путин пообещал помочь живущей без льгот и лекарств петербурженке
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Пятый канал».
Отмечается, что президент общался с ветеранами после возложения цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище в честь 77-летия прорыва блокады Ленинграда.
«В какой-то момент к Путину подошла Надежда Панченко и рассказала про свою мать — 94-летнюю жительницу Петербурга, которая живёт без льгот и без лекарств. Президент пообещал помочь», — указано в тексте.
Ранее российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где во время Великой Отечественной войны получил ранение его отец.