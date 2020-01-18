Путин пообещал помочь живущей без льгот и лекарств петербурженке

Президент России Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны пообещал оказать помощь 94-летней жительнице Санкт-Петербурга, которая живёт без лекарств и льгот.

Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что президент общался с ветеранами после возложения цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище в честь 77-летия прорыва блокады Ленинграда.

«В какой-то момент к Путину подошла Надежда Панченко и рассказала про свою мать — 94-летнюю жительницу Петербурга, которая живёт без льгот и без лекарств. Президент пообещал помочь», — указано в тексте.

Ранее российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где во время Великой Отечественной войны получил ранение его отец.