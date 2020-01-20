В Госдуме оценили данные о числе пассажиров поездов в Крым

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение инфоцентра «Крымский мост» о том, что первые 100 поездов прошли по мосту и перевезли на своих маршрутах 85 тыс. пассажиров.
В Госдуме оценили данные о числе пассажиров поездов в Крым
  • Reuters

Депутат подчеркнул, что 85 тыс. пассажиров — очень «внушительная цифра».

«Это говорит о том, что интерес россиян к полуострову как туристическому объекту, как к месту комфортного времяпровождения очень велик. И, конечно, это было ожидаемо: Крым активно развивается, инфраструктура модернизируется», — пояснил Бальбек.

По его словам, сегодняшняя железная дорога в Крым является не просто частью глобальной российской логистической структуры, это зелёный свет всем, кто желает посетить полуостров.

Ранее стало известно, что первые 100 поездов перевезли по Крымскому мосту 85 тыс. пассажиров.

Как отмечается, пик пассажиропотока пришёлся на 3 января, когда под железнодорожной аркой проехали 2,8 тыс. человек.

23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части моста. По его словам, грузовые перевозки начнутся с 1 июля.

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