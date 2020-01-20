Первые 100 поездов перевезли по Крымскому мосту 85 тысяч пассажиров

Первые 100 поездов прошли по Крымскому мосту, перевезя на своих маршрутах 85 тыс. пассажиров. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«100 пассажирских поездов прошли по Крымскому мосту почти за месяц. Они перевезли на своих маршрутах 85 тысяч пассажиров», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пик пассажиропотока пришёлся на 3 января, когда под железнодорожной аркой проехали 2,8 тыс. человек.

По данным пресс-службы, юбилейным, сотым по счёту стал поезд, следовавший из Севастополя в Санкт-Петербург. Он пересёк Керченский пролив 19 января в 23:10.

23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части моста. По его словам, грузовые перевозки начнутся с 1 июля.