Первые 100 поездов перевезли по Крымскому мосту 85 тысяч пассажиров

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Первые 100 поездов прошли по Крымскому мосту, перевезя на своих маршрутах 85 тыс. пассажиров. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Первые 100 поездов перевезли по Крымскому мосту 85 тысяч пассажиров
  • Reuters

«100 пассажирских поездов прошли по Крымскому мосту почти за месяц. Они перевезли на своих маршрутах 85 тысяч пассажиров», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пик пассажиропотока пришёлся на 3 января, когда под железнодорожной аркой проехали 2,8 тыс. человек.

По данным пресс-службы, юбилейным, сотым по счёту стал поезд, следовавший из Севастополя в Санкт-Петербург. Он пересёк Керченский пролив 19 января в 23:10. 

23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части моста. По его словам, грузовые перевозки начнутся с 1 июля.

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