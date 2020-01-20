МВД запустило новый медиаресурс для публикации оперативных новостей

Короткая ссылка
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о запуске ведомством нового медиаресурса для публикации оперативных новостей.
МВД запустило новый медиаресурс для публикации оперативных новостей
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МВД.

«Запущен сетевой ресурс «МВД МЕДИА» — ещё одно официальное СМИ министерства. Он призван стать основной площадкой для размещения оперативных новостей, видеоматериалов, актуальной публицистики», — сказал Колокольцев.

Отмечается, что портал станет первым ресурсом органов внутренних дел, ориентированным прежде всего на мультимедийный контент, и позволит оперативно «получать картину дня по правоохранительной тематике».

В декабре в МВД заявили о создании в рамках ведомства группы по пресечению правонарушений со стороны полицейских, занимающихся борьбой с распространением наркотиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить