МВД запустило новый медиаресурс для публикации оперативных новостей

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о запуске ведомством нового медиаресурса для публикации оперативных новостей.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

«Запущен сетевой ресурс «МВД МЕДИА» — ещё одно официальное СМИ министерства. Он призван стать основной площадкой для размещения оперативных новостей, видеоматериалов, актуальной публицистики», — сказал Колокольцев.

Отмечается, что портал станет первым ресурсом органов внутренних дел, ориентированным прежде всего на мультимедийный контент, и позволит оперативно «получать картину дня по правоохранительной тематике».

В декабре в МВД заявили о создании в рамках ведомства группы по пресечению правонарушений со стороны полицейских, занимающихся борьбой с распространением наркотиков.