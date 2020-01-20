Эксперты Роскачества назвали признаки качественной молочной продукции

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Специалисты Роскачества ответили на самые популярные вопросы о качестве молочной продукции.
Эксперты Роскачества назвали признаки качественной молочной продукции
  • © Антон Вергун
  • РИА Новости

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал организации, эксперты напомнили, что купленное в магазине молоко проходит на заводе особую термическую обработку.

По данным специалистов, пастеризация, ультрапастеризация и стерилизация уничтожают в молоке как вредную, так и полезную молочнокислую микрофлору. 

«Не стоит называть хорошим молоком то, которое быстро скисает, потому что в нём слишком много бактерий, в лучшем случае — молочнокислой микрофлоры, а в худшем — вредной», — подчеркнула глава службы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

Она добавила, что быстрое скисание пастеризованного молока может говорить о нарушении технологии производства из-за попадания в продукцию посторонних бактерий.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что эксперты Роскачества назвали признаки качественной тушёнки.

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