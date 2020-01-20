Росконтроль проверил качество вафельных тортов

Специалисты Росконтроля провели исследование вафельных тортов пяти производителей.

Как сообщает НСН со ссылкой на сайт ведомства, эксперты провели проверку тортов «Шоколадный принц» торговой марки «Пекарь», «Шоколадница с фундуком» комбината «Коломенское», «Бабаевская Белочка» завода «Бабаевский», «Ореховый» торговой марки «ВкусВилл» и «Ореховый» бренда «Яшкино» более чем по 80 различным параметрам.

По итогам проверки продукция четырёх марок была занесена в список товаров с замечаниями из-за наличия опасных трансжиров в глазури.

Исключение составило изделие марки «ВкусВилл», которое изготовлено без глазури.

По микробиологическим показателям все образцы оказались безопасны, кроме торта бренда «Яшкино».

По результатам проверки к покупке рекомендовано только кондитерское изделие марки «ВкусВилл».

Ранее ФАН сообщало, что специалисты «Росконтроля» проверили качество питьевых йогуртов с персиками.