Росконтроль проверил качество вафельных тортов

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Специалисты Росконтроля провели исследование вафельных тортов пяти производителей.
Росконтроль проверил качество вафельных тортов
  • © roscontrol.com

Как сообщает НСН со ссылкой на сайт ведомства, эксперты провели проверку тортов «Шоколадный принц» торговой марки «Пекарь», «Шоколадница с фундуком» комбината «Коломенское», «Бабаевская Белочка» завода «Бабаевский», «Ореховый» торговой марки «ВкусВилл» и «Ореховый» бренда «Яшкино» более чем по 80 различным параметрам.

По итогам проверки продукция четырёх марок была занесена в список товаров с замечаниями из-за наличия опасных трансжиров в глазури.

Исключение составило изделие марки «ВкусВилл», которое изготовлено без глазури.

По микробиологическим показателям все образцы оказались безопасны, кроме торта бренда «Яшкино».

По результатам проверки к покупке рекомендовано только кондитерское изделие марки «ВкусВилл».

Ранее ФАН сообщало, что специалисты «Росконтроля» проверили качество питьевых йогуртов с персиками.

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