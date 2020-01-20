В Пермской сетевой компании прокомментировали утечку на теплосети
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Как сообщает портал properm.ru, прорвавшийся теплопровод до декабря 2019 года был бесхозным.
В ПСК отметили, что проверкой по факту инцидента займётся специальная комиссия.
Специалистам предстоит установить, как вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода, а также почему был закрыт эвакуационный выход и как проводилось согласование размещения гостиницы в подвальном помещении.
20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы с горячей водой.
В результате ЧП пять человек погибли и шесть пострадали. Трое из пострадавших госпитализированы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат СК.