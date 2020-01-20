В Кемеровской области на трассе опрокинулся автобус

Междугородний автобус, следовавший по маршруту Барнаул — Кемерово, съехал с трассы и опрокинулся в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Никто не пострадал.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф по региону.

«В 03:20 в Гурьевском муниципальном округе, населённый пункт Раздольное, на автодороге Гурьевск — Белово междугородний автобус Барнаул — Кемерово с 12 пассажирами совершил съезд с дороги и опрокинулся», — заявили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадавших нет. Отмечается, что пассажиры продолжили движение на попутном автобусе.

Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.