В Ленинградской области задержали инспектора ДПС после аварии

В Ленинградской области следователи задержали инспектора ДПС по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Об этом говорится в сообщении СУ СК по региону.

По данным следствия, вечером 18 января на автодороге Лодейное Поле — Вытегра подозреваемый за рулём автомобиля Mitsubishi Lancer в нарушение правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Lada Priora.

В результате ДТП пассажир Lada скончался, оба водителя были госпитализированы.

«В ходе первоначальных следственных мероприятий сотрудник ОГИБДД изложил свою версию событий, исказив фактические обстоятельства произошедшего. В настоящее время следователь СК задержал подозреваемого в порядке ст. 91 УПК России», — заявили в СК.

Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.