В результате ДТП в Башкирии погибли три человека

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В результате ДТП в Стерлибашевском районе Башкирии погибли три человека.
В результате ДТП в Башкирии погибли три человека
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Как заявили в региональной ГИБДД, на 59-м км трассы Киргиз — Мияки — Тятер — Арасланово — Стерлибашево столкнулись легковой автомобиль Opel и грузовая «Газель».

Скончались пассажиры иномарки. Помощь медиков понадобилась водителю Opel и пассажирке грузовика.

По информации МЧС региона, всего в двух автомобилях находились шесть человек.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.

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