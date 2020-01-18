В результате ДТП в Башкирии погибли три человека
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Как заявили в региональной ГИБДД, на 59-м км трассы Киргиз — Мияки — Тятер — Арасланово — Стерлибашево столкнулись легковой автомобиль Opel и грузовая «Газель».
Скончались пассажиры иномарки. Помощь медиков понадобилась водителю Opel и пассажирке грузовика.
По информации МЧС региона, всего в двух автомобилях находились шесть человек.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.