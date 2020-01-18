В результате ДТП в Башкирии погибли три человека

В результате ДТП в Стерлибашевском районе Башкирии погибли три человека.

Об этом сообщает kp.ru.

Как заявили в региональной ГИБДД, на 59-м км трассы Киргиз — Мияки — Тятер — Арасланово — Стерлибашево столкнулись легковой автомобиль Opel и грузовая «Газель».

Скончались пассажиры иномарки. Помощь медиков понадобилась водителю Opel и пассажирке грузовика.

По информации МЧС региона, всего в двух автомобилях находились шесть человек.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.