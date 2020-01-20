В комитете Госдумы рассказали, когда начнут начислять маткапитал за первенца

В комитете Госдумы по социальной политике сообщили, что материнский капитал на рождение первого ребенка могут начать оформлять уже в марте-апреле 2020 года.

«Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — приводят «Известия» слова члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить до 616 тысяч 617 рублей.